Стал известен список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию

США с 16 марта запретят поставлять в Россию алкоголь, косметику, снегоходы и рояли.
Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. С ним читателей познакомило РИА Новости.
В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:
—алкоголь (в частности, бурбон, текила, ром, виски и шампанское);
—табачные изделия (в частности, сигары и табак);
—косметика и парфюмерия;
—женские сумки;
—изделия из натурального меха;
—одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов;
—кораллы, драгоценные камни и ювелирные изделия;
—ковры и антиквариат.
Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли.
Уточняется, что запрет вступит в силу 16 марта и будет действовать также в отношении Белоруссии. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.
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