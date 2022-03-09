Стал известен список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию

США с 16 марта запретят поставлять в Россию алкоголь, косметику, снегоходы и рояли.

Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. С ним читателей познакомило РИА Новости.

В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:

—алкоголь (в частности, бурбон, текила, ром, виски и шампанское);

—табачные изделия (в частности, сигары и табак);

—косметика и парфюмерия;

—женские сумки;

—изделия из натурального меха;

—одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов;

—кораллы, драгоценные камни и ювелирные изделия;

—ковры и антиквариат.

Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли.

Уточняется, что запрет вступит в силу 16 марта и будет действовать также в отношении Белоруссии. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.