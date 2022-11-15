Стал известен срок подачи заявок на благоустройство дворов для жителей Петрозаводска

В администрации Петрозаводска напомнили о сроках подачи заявок на благоустройство дворов.

В мэрии карельской столицы горожанам напомнили о сроках подачи заявок на участие дворов в Федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Подать документы на участие в благоустройстве дворов в 2024 году петрозаводчане смогут до 1 апреля 2023 года. В сообщении отметили, что заявки, поданные позже этого срока, перенесут на 2025 год.

Благоустраивают дворы карельской столицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») с 2017 года. В текущем году привели в порядок 35 дворов, столько же планируется отремонтировать в следующем. Минимальный перечень работ включает в себя асфальтирование, установку новых скамеек, урн и оборудование освещения.