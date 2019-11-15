Стал известен срок введения обязательной маркировки молочной продукции

Федеральные власти определились с тем, когда будет введена маркировка молочной продукции.

Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции должна быть введена с 1 июня 2020 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции – 1 июня 2020 года", — говорится в пояснении к документу.

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