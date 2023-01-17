Стал известен стаж вождения молодого автомобилиста, погибшего в страшном ДТП на юге Карелии

В Госавтоинспекции республики рассказали о небольшом стаже вождения молодого человека, бывшего за рулем иномарки в аварии, где погибла известная спортсменка.

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, у водителя, бывшего за рулем иномарки, разбившейся в ДТП в Лахденпохском районе, на момент аварии стаж вождения составлял всего 4 месяца.

В результате аварии 24-летний уроженец Сыктывкара погиб на месте, как и пассажирка машины.

Напомним, авария произошла 12 января на 163 километре трассы «Сортавала». Днем там столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan. Водитель и пассажирка Mitsubishi — 23-летняя Лейла Салямова, лучшая представительница хай-дайвинга в России — погибли. В Volkswagen находились мужчина и женщина, они были госпитализированы.