Стал известен виновник смертельного ДТП со сгоревшим лесовозом в Карелии (ФОТО)

В ГИБДД Карелии уточнили информацию о трагической дорожной аварии в районе поселка Матросы.

Во вторник, 27 июня, около 10.00, в Пряжинском районе, на 397 километре федеральной автодороги «Кола» не поделили дорогу три машины.



По уточненной информации, 49-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте, где по касательной столкнулся с Chevrolet Lacetti.



После этого фургон лоб в лоб врезался в лесовоз Scania. Оба автомобиля загорелись. Водитель ГАЗ погиб, 58-летний шофер лесовоза госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.