Стал известен виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадала 73-летняя женщина-водитель (ФОТО)

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии на улице Зайцева.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, в 12.35 на улице Зайцева при выезде со второстепенной дороги водитель Nissan Almera не предоставила преимущество в движении автомобилю Ford Mondeo. В результате машины столкнулись.
В ДТП 73-летняя водитель Nissan Almera получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
Напомним, авария произошла в Петрозаводске 14 декабря на перекрестке улицы Зайцева и Берегового переулка.
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