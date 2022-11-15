Стал известен виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадала 73-летняя женщина-водитель (ФОТО)

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии на улице Зайцева.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, в 12.35 на улице Зайцева при выезде со второстепенной дороги водитель Nissan Almera не предоставила преимущество в движении автомобилю Ford Mondeo. В результате машины столкнулись.

В ДТП 73-летняя водитель Nissan Almera получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, авария произошла в Петрозаводске 14 декабря на перекрестке улицы Зайцева и Берегового переулка.