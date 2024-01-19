Стал известны подробности аварии в Петрозаводске, где автомобиль сбил ребенка

Пострадавший в ДТП на Зареке ребенок был госпитализирован.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии, произошедшей 20 января на улице Луначарского в карельской столице.

ДТП произошло в 15.00 в районе дома № 51 по улице Луначарского. Пешеход — 9-летний ребенок — переходил улицу в неположенном месте, когда на него наехал внедорожник Great Wall под управлением 45-летнего водителя.

В результате аварии маленький пешеход с травмами был госпитализирован в ДРБ. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее о пострадавшем ребенке написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По словам министра, ребенок в состоянии средней тяжести поступил в травматологическое отделение.