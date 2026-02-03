Стала известна дата юбилейного фестиваля Ruskeala Symphony

Десятый, юбилейный, фестиваль Ruskeala Symphony проведут 17-18 июля.
Дату фестиваля на своей странице в ВК назвал глава Карелии. Он отметил, что организаторы готовят множество сюрпризов.
На открытии фестиваля выступит народный артист России Сергей Безруков. Он представит музыкально-поэтический спектакль «Два поэта», посвященный творчеству Сергея Есенина и Владимира Высоцкого.
В программе также концерты для семейной аудитории, выступление джазовых ансамблей, этно-коллективов, на воде прозвучит музыка барокко — каждый сможет найти что-то для души.
— Ежегодно мы расширяем горизонты фестиваля и стараемся привнести что-то новое. В этот раз планируем провести музыкальную медитацию, интерактивы со слушателями и даже модный показ от карельских дизайнеров. А на гала-концерт ждем солистов Большого и Мариинского театров, — сообщил Артур Парфенчиков.
Продажа билетов откроется 1 марта.