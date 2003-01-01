Стала известна дата открытия нового ФАПа в Суоярвском округе

Современный фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Пийтсиёки откроет двери для 300 местных жителей.
Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Пийтсиёки Суоярвского округа состоится 6 октября, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— Лицензия получена. Уже в понедельник ФАП откроет свои двери для 300 местных жителей. Красивое, тёплое, уютное здание будет радовать многие десятилетия, — написал он.
Помощь селянам продолжит оказывать фельдшер Надежда Бурдун, работающая в посёлке с 1981 года.
Стоит также отметить, что берёзовую рощу, на которой изначально планировалось строительство медпункта, удалось сохранить в первозданном виде.
— Мы ещё в 2021 году планировали построить здесь новый ФАП. Но тогда инициативная группа жителей посёлка выступила против возведения ФАПа на выделенном местной администрацией участке — рядом с красивой берёзовой рощей, встав на её защиту, — рассказал министр.
Ранее строительство ФАПа завершилось в посёлке Пушном Беломорского округа.