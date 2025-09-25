Стала известна дата прощания с академиком Эрнестом Ивантером

«Столице на Онего» рассказали о времени и месте прощания с именитым учёным.
Церемония прощания с академиком РАН и экс-деканом эколого-биологического факультета ПетрГУ Эрнестом Ивантером будет проходить 30 сентября с 14:00 до 15:00 на улице Кирова, 40а в Петрозаводске, сообщила «Столице на Онего» дочь учёного.
Напомним, 25 сентября исследователь умер на 90-м году жизни.
Главными направлениями научной деятельности Эрнеста Ивантера были экология, биоценология, морфофизиология и эволюционная экология животных. В последние годы он работал в Академии наук, писал книги.