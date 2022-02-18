Стала известна дата прощания с бывшим министром здравоохранения Карелии Надеждой Державиной

Прощание с известным в республике врачом Надеждой Ивановной Державиной состоится 25 февраля в Петрозаводске в траурном зале на улице Вольная.

В Петрозаводске 18 февраля ушла из жизни бывший главный врач Пудожской ЦРБ, экс-министр здравоохранения Карелии Надежда Державина. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Всю свою жизнь помогала людям. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, затем врачом педиатром, была главным врачом Пудожской ЦРБ, а в 70-годы — министром здравоохранения Карелии. Именно в это время были построены терапевтический корпус в Сегеже, больница в Медвежьегорске, станция скорой помощи в Петрозаводске и другие медицинские объекты. Общаясь с ней, я как будто прикоснулся к эпохе возрождения и расцвета советского здравоохранения. Для меня Надежда Ивановна навсегда останется примером благородного служения людям», — пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За высокие достижения и заслуги перед Карелией Надежда Державина удостоена высшей награды республики — ордена «Сампо».

Прощание с Надеждой Ивановной Державиной состоится 25 февраля с 10 до 11 часов в траурном зале на ул. Вольной, 4, сообщили в Минздраве Карелии.