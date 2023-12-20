Стала известна дата прощания с Эльвирой Аверьяновой

В Минкультуры Карелии сообщили о дате прощания с экс-директором музея «Кижи».

В Минкультуры Карелии сообщили о дате и времени прощания с экс-директором музея «Кижи» Эльвирой Аверьяновой.

Напомним, ушла из жизни Эльвира Аверьянова, которая возглавляла Музей-заповедник «Кижи» на протяжении 14 лет.

Прощание с Эльвирой Валентиновной пройдет 25 декабря с 13.00 до 14.00 в траурном зале № 2 на улице Вольной.