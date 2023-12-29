Стала известна дата прощания с известным фотографом Карелии Владимиром Ларионовым

Прощание с известнейшим фотографом пройдет в соборе Александра Невского в Петрозаводске.
Прощание с известным фотографом Карелии Владимиром Ларионовым состоится в пятницу, 5 января, в соборе Александра Невского в Петрозаводске.
Об этом в соцсети сообщила супруга фотографа Ирина Ларионова.
Сама церемония прощания пройдет в соборе с 11 до 12 часов дня.
Напомним, известнейший фотограф, заслуженный работник культуры Карелии Владимир Ларионов скончался 1 января 2024 года.
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