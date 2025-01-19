Стала известна дата прощания с погибшим на СВО уроженцем Медвежьегорского района

С погибшим на спецоперации Шулико Сергеем Александровичем простятся 27 января.

Дату прощания с погибшим на спецоперации земляком сообщили в паблике центра культуры и досуга Медвежьегорска.

Церемония прощания с Шулико Сергеем Александровичем состоится в понедельник, 27 января, с 10.00 до 11.30 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга. C 10.30 до 11.00 — отпевание, уточнили в сети.

Ранее сообщалось о гибели бойца.