Стала известна дата прощания с погибшим на СВО уроженцем Сегежского округа

Местные власти сообщили дату и место прощания с погибшим на СВО Свистуновым Геннадием Николаевичем.
О дате прощания с жителем Сегежского округа, погибшим на спецоперации, сообщили в официальном паблике местные власти.
Траурная церемония прощания со Свистуновым Геннадием Николаевичем состоится в четверг, 19 декабря, в 11.00 на пл. Мира в Сегеже.
«Сегежский округ скорбит», — добавили в сети.
Ранее сообщалось о гибели на СВО уроженца Сегежского округа Свистунова Геннадия Николаевича.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание