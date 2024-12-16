Стала известна дата прощания с погибшим на СВО уроженцем Сегежского округа

Местные власти сообщили дату и место прощания с погибшим на СВО Свистуновым Геннадием Николаевичем.

О дате прощания с жителем Сегежского округа, погибшим на спецоперации, сообщили в официальном паблике местные власти.



Траурная церемония прощания со Свистуновым Геннадием Николаевичем состоится в четверг, 19 декабря, в 11.00 на пл. Мира в Сегеже.



«Сегежский округ скорбит», — добавили в сети.

Ранее сообщалось о гибели на СВО уроженца Сегежского округа Свистунова Геннадия Николаевича.