Стала известна дата прощания с уроженцем севера Карелии, погибшим на СВО

Местная администрация сообщила дату прощания с Соловеем Александром Владимировичем.
Дату прощания с погибшим на СВО земляком сообщила в официальном паблике администрация Кемского района.
Прощание с Соловеем Александром Владимировичем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, состоится в четверг, 31 октября, в 14.00 в траурном зале на ул. Шоссе 1 мая.
Ранее сообщалось о гибели уроженца Кемского района.
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