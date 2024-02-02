Стала известна дата прощания с журналистом Виктором Крамских

Известный карельский журналист скончался 1 февраля.

Как сообщили в Союзе журналистов Карелии, 6 февраля, с 11.00 до 12.00 в траурном зале №1 на Вольная, 4 в Петрозаводске состоится прощание с журналистом Виктором Крамских.



Он скончался утром 1 февраля.



Больше 30 лет Виктор Крамских был ведущим Карельского радио. Позже возглавил его в должности начальника службы радиовещания.



Кроме того, известный журналист несколько лет работал в редакции «МК в Карелии».

Виктор Крамских носил звание заслуженного журналиста Карелии. Ему было 73 года.