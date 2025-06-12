Стала известна история спасения пропавшего в Карелии велосипедиста

Оказалось, что 79-летний мужчина и вовсе не пропадал.
Перестраховались родственники, рассказали «Столице на Онего» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Дело в том, что 79-летний мужчина не выходил на связь.
«Дедушке 79 лет, родные испугались, что не звонит. Он принимал участие в двухнедельном велозаезде. Но по пути следования, по словам мужчины, не везде была связь. Группа поехала по сложному маршруту, а он не смог, поехал по более лёгкому пути. Приехал сам к поезду на станцию Свирь», — рассказали в отряде.
Домой мужчина вернулся самостоятельно. Об этом родные сообщили волонтерам, которые вели поиски.
Напомним, мужчина пропал 6 июня на границе Пудожского района Карелии и Вологодской области.
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