Стала известна кандидатура на должность зампредседателя Верховного суда Карелии

Заместителем председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса может стать судья по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Денис Савельев.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) на очередном заседании 11 июля рассмотрит 7 кандидатур для рекомендации на посты председателей различных судов страны и 11 — на должность зампредов судов. Об этом 4 июля сообщил сайт «Право.ру», уточнивший, что мероприятие запланировано в формате видеоконференции.

По информации сайта, на вакантную должность зампредседателя Верховного суда Карелии ВККС рекомендует Дениса Савельева. Известно, что с февраля 2020 года он является судьей по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. А прежде был судьей Невского районного, затем Санкт-Петербургского городского суда.

Напомним, что ранее на высоком посту зампредседателя Верховного суда Карелии работала Наталья Гуляева — бывшая супруга главы республики Артура Парфенчикова. Однако 9 июня 2020 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву на аналогичную должность во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампреда Верховного суда республики по уголовным делам остается вакантной.

Занять ее в 2021 году попытался 40-летний и. о. зампредседателя Верховного суда РК по уголовным делам Денис Катанандов — младший сын бывшего главы республики Сергея Катанандова. Однако Комиссия при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, в обиходе называемая кадровой, по каким-то причинам отклонила кандидатуру Дениса Катанандова на должность зампредседателя Верховного суда Карелии.

На объявленный же в середине апреля ВККС России месячный конкурс на замещение этой вакантной должности никто не заявился. Хотя, как мы ранее сообщали, участвовать в нем было предложено судье уже названного Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.