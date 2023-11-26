Стала известна карельская финалистка регионального этапа всероссийского конкурса «МИСС УИС»

Екатерина Пучкова далее представит УФСИН республики на промежуточном этапе.

В Карелии завершился финал первого этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023», в котором приняли участие 8 конкурсанток, сообщили в паблике УФСИН России по Республике Карелия.



В конкурсе «Краса России» девушки в национальных костюмах представили свой родной край, читая стихи и угощая всех национальной выпечкой. В конкурсе «Реклама профессии» участницы проявили творческий подход и подготовили видеоролики, в которых продемонстрировали специфику своей профессиональной деятельности.



В финале конкурса состоялось дефиле в вечерних платьях.



В состав жюри вошли сотрудники УФСИН, Общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии Карелии, председатель Ветеранской организации УИС и деятели культуры.

Оценивалось актерское мастерство, музыкальное исполнение и сопровождение, декорации, подготовленные участницами, остроумность и креативность.





По итогам соревнований титул «Мисс УИС» завоевала лейтенант внутренней службы Екатерина Пучкова, инспектор УФИЦ-2 ФКУ ИК-9 Петрозаводска. Девушка также завоевала приз зрительских симпатий: по итогам интернет-голосования за участницу проголосовали 2 840 человек.



«Первая вице-мисс» — старший лейтенант внутренней службы Ксения Шатова, инспектор отдела специального учета ФКУ ИК-1 п. Надвоицы.



«Вторая вице-мисс» — прапорщик внутренней службы Алевтина Гончарова, оператор дежурной службы ФКУ СИЗО-1 г. Петрозаводск.



Как отметили в источнике, Екатерина Пучкова представит УФСИН Карелии на промежуточном этапе, по итогам которого будут определены участники финала Всероссийского конкурса «Мисс УИС».