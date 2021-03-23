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Стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
12:40, 24 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Депутаты Петросовета перенесли дату сессии, на которой будет избран новый глава Петрозаводского городского округа.

Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Такое решение приняли депутаты горсовета сегодня.

Плановая сессия Петросовета изначально должна была состояться 21 апреля. Однако конкурсные процедуры по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска потребовали больше времени. В этой связи заседание было перенесено на новую дату.

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-24 13:17:26
Что значит дата избрания? Никто не избирает сити-менеджера, его назначает жалкая кучка депутатов после одобрения кандидатуры вышестоящими инстанциями. Это не избрание мэра, а порочный круг!
Off
2021-03-24 12:55:54
Жулики ,что хотят то и делают . Закон им не писан.
врунофф
2021-03-24 12:55:29
А зачем на фото тамошний клоун стоя голосует ? Так можно случайно и из штанов выпрыгнуть :) А у пашки сандберга намордник на подбородке.
David .
2021-03-24 12:46:44
Бабушка Маланья, ходит на собрания, руку поднимает, ничего не понимает! :)
Гость
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