Стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска

Депутаты Петросовета перенесли дату сессии, на которой будет избран новый глава Петрозаводского городского округа.

Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Такое решение приняли депутаты горсовета сегодня.

Плановая сессия Петросовета изначально должна была состояться 21 апреля. Однако конкурсные процедуры по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска потребовали больше времени. В этой связи заседание было перенесено на новую дату.

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.