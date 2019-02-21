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Новости. Общество
22:00, 21 Февраля 2019
фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Стала известна основная причина смерти мужчин в России

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Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России.

По этой причине в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет). К болезням системы кровообращения, в частности, относятся инфаркт миокарда и инсульт.

От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).

Болезни органов пищеварения поразили более 26 тыс. мужчин, чуть меньше 20 тыс. умерли от инфекционных и паразитарных болезней, ещё 12 тыс. скончались от болезней органов дыхания.

Всего в 2017 году в России умерли 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

По данным издания, 7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в октябре прошлого года заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.

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