Стала известна польза «вредных» клубней для сердца и сосудов

Как сообщает портал «Доктор Питер», большинство людей, которые придерживаются принципов здорового питания, призывают отказаться от картошки. В ней много крахмала, калорий, а пользы мало. Кроме того, от картошки можно легко набрать лишний вес, поэтому лучше всего заменить ее гречкой или овощами.



Исследователи утверждают, что, во-первых, диетологи давно просят не разделять продукты на «плохие» и «хорошие».



Очевидно, что капуста полезнее конфеты, но, если вам хочется сладкого, то заставлять себя не стоит.



«Ешьте, но помните про норму и разнообразный рацион», — говорится в сообщении.



Во-вторых, картошку точно не стоит исключать из меню, считают американские ученые. Группа экспертов провела исследование, после которого пришла к выводу: картофель — это ценный продукт в рационе. Это углевод, но не стоит приравнивать его к тому же рису или хлебу.



«Зерновые и крахмалистые продукты объединяет то, что они являются сложными углеводами. Однако состав будет совершенно разным. В крахмалистых овощах может быть больше полезных микро- и макроэлементов», — пишут исследователи.



Ученые сравнили пользу картофеля, белого риса и белого хлеба. Оказалось, что «вредной» картошкой можно заменять привычный хлеб.



Например, если вместо куска батона съедать отварную картофелину небольшого размера два раза в день, то это повысит содержание калия в организме на 21%. А этот элемент необходим для здоровья сердца и сосудов.



Эксперты также отмечают, что картофель лучше всего запекать — так в нем сохранится максимум полезных веществ. Если плод молодой, то стоит обязательно оставить кожуру, поскольку в нем много полезных витаминов и минералов.