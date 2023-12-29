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Стала известна предварительная причина ДТП с участием 66 автомобилей в Новгородской области

Новости. Общество
09:56, 10 Января 2024
фото: © РИА Новости / ГИБДД МВД РФ

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Первым в занос попал автомобиль на «летней резине», уточнили в региональном СК РФ.

Как пишет ТАСС, причиной массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 66 автомобилей и погибли 4 человека, изначально стал легковой автомобиль под управлением 70-летнего жителя Коврова, который потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. На задней оси автомобиля установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. 

«Предварительно установлено, что автомобиль Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула поврежденный автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Однако через некоторое время автомобили, движущиеся по трассе, начали совершать последовательные столкновения с автомобилем Chery и между собой. На автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — отмечается в сообщении.

Кроме того, следователями СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняются обстоятельства обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам.

По факту ДТП следственными органами УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Вопрос об изъятии указанного дела для дальнейшего расследования органами СК РФ инициирован перед надзирающим прокурором.

Более 60 автомобилей столкнулись в понедельник на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Движение в сторону Москвы было перекрыто. На месте работали четыре пункта обогрева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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