Стала известна причина аварии на трассе «Кола» в Карелии

Легковушка вылетела с дороги, пытаясь избежать лобового столкновения.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности аварии, которая произошла в воскресенье, 15 декабря, в 13.00 на 402 км федеральной трассы «Кола».
По предварительной информации, 39-летний водитель Kia Optima, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, выехал на встречную полосу, по которой двигался большегруз MAN. Пытаясь избежать лобового удара, водитель легковой автомашины допустил боковое столкновение с грузовым, после чего легковушка вылетела в кювет. В результате ДТП была травмирована 61-летняя пассажирка Kia.
Ранее стало известно, что для ликвидации последствий аварии с вылетевшей в кювет легковушкой привлекались пожарные Пряжинского района.
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