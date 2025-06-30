Стала известна причина поджога исторического здания в городе Сортавала

Сотрудники транспортной полиции назвали причину поджога здания на железнодорожной станции Сортавала в Карелии.

Пожар в помещениях предприятия случился 30 июня в 8.15 утра. Огнём повреждена кровля на площади 455 квадратных метров. В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий транспортной полиции и УФСБ России по Карелии был установлен и задержан подозреваемый в поджоге. Им оказался 63-летний гражданин ближнего зарубежья.

«Установлено, что мужчина причастен к поджогу крыши в здании механических мастерских на железнодорожной станции Сортавала. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Поджог он совершил с целью убеждения выплаты долга, за ранее выполненные работы по ремонту фасада здания», — рассказали в транспортной полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Сумма ущерба устанавливается.

Ранее глава Сортавальского округа рассказал, что бокс принадлежит железнодорожной автобазе. По словам Сергея Крупина, здание это историческое, к счастью, никаких серьезных обрушений не произошло. Также нет пострадавших.