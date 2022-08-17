Стала известна причина серьезной аварии на трассе «Кола» в Карелии

На федеральной трассе в Олонецком районе столкнулись сразу три автомобиля.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились подробности аварии на трассе «Кола» в Олонецком районе, произошедшей 25 августа в 16.55.
Авария произошла на относительно прямом участке дороги. Фургон Iveco попытался обогнать грузовик MAN на участке трассы, где обгон был запрещен. Уходя от столкновения с появившимся на встречной полосе кроссовером Hyundai, фургон задел грузовик, затем от удара врезался в кроссовер, а после уже этого столкновения Iveco отбросило за пределы трассы в кювет.
Транспортные средства получили механические повреждения. Кроме того, как уточнили в паблике, были травмированы двое пассажиров кроссовера.
Напомним, последствия аварии на трассе «Кола» ликвидировали спасатели Олонецкого района.
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