Стала известна причина смерти мужчины на работе в Карелии

Комиссия выяснила причину смерти водителя, умершего на работе, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

Госинспекция труда провела расследование несчастного случая, произошедшего в Карелии. Мужчина — водитель индивидуального предпринимателя — после рабочей смены, находясь в бытовом помещении работодателя, скончался. Трагедия произошла 14 июня 2022 года.

Причины и обстоятельства несчастного случая были установлены. Комиссия пришла к выводу, что мужчина умер в результате общего заболевания, не связанного с его работой.

При этом в ходе расследования комиссия выявила другие нарушения закона. Виновные были привлечены к административной ответственности, материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.