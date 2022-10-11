Стала известна причина взрыва газа на стройплощадке в Петрозаводске

Госинспекция труда провела расследования инцидента, случившегося в сентябре во время ремонта Нацбиблиотеки, сообщили на сайте Роструда.

Госинспекция труда в Карелии завершила расследование несчастного случая, произошедшего во время ремонта Национальной библиотеки в Петрозаводске.

Во время работ по восстановлению гидроизоляции фундамент здания Нацбиблиотеки 14 сентября там воспламенился газовый баллон, и несколько работников получили ожоги.

Как было установлено, основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а именно нарушение допуска к работам с повышенной опасностью. Работники, по мнению Госинспекции, нарушили правила охраны труда.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Напомним, 14 сентября стало известно о повреждении газового баллона на площадке, где проводится ремонт Нацбиблиотеки. Двое рабочих с ожогами в состоянии средней тяжести были госпитализированы.