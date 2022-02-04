Стала известна причина затопления Ключевского шоссе в Петрозаводске

В Водоканале объяснили, почему в ночь на 9 февраля затопило Ключевское шоссе в Петрозаводске.

В минувший вторник, 8 февраля, поток воды хлынул по Ключевскому шоссе. Под воду ушла дорога, машины буквально форсировали реку. Водителей просили искать пути объезда. ЕДДС города сообщила о течи в районе дома № 13 на Ключевском шоссе, а также о падении давления в микрорайоне Голиковка.

В район аварии выехали рабочие «Водоканала», и течь была устранена.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе «АО «ПКС-Водоканал», авария произошла из-за повреждения резервного водопровода диаметром 50 см.

«Все сети города имеют значительный износ, в связи с резкими перепадами температуры воздуха происходят подвижки грунта, что затрагивает и трубы, поэтому возникают аварии», - сказали в Водоканале.

Напомним, 6 февраля на перекрестке улицы Фридриха Энгельса — улицы Крупской образовалась течь. Поток воды хлынул из колодца от таможни по улицам города. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.