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Стала известна программа концертов Х Международного фестиваля искусств «Онего-Классик»

Новости. Общество
18:03, 29 Апреля 2022

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6 мая (пятница) в 19:00
Органный зал Дворца искусств Кондопоги

Гастроли Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в Карелии. 6+
«Всероссийские филармонические сезоны»

Исполнители:
Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, (художественный руководитель — народный артист СССР Владимир Федосеев).
Дирижер — заслуженный артист России Денис Лотоев.
Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано)

В программе: Рахманинов — «Вокализ», авторская версия для оркестра. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 3; Чайковский — Сюита из балета «Спящая красавица» 

7 мая (суббота) в 18:00
Большой зал

Открытие фестиваля

Гастроли Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в Карелии. Петрозаводск. 6+

«Всероссийские филармонические сезоны»

Исполнители:
Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского,
Дирижер — народный артист СССР Владимир Федосеев.
Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано)

В программе: Рахманинов — «Вокализ», авторская версия для оркестра. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 3; Шостакович — Симфония № 5.

12 мая (четверг) в 19:00
Большой зал

«Тоцкий гала» 6+

Исполнители:
Заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий (бандонеон, баян, аккордина)
Ансамбль Companeros
Струнный квартет «Resonance»
В программе принимает участие заслуженная артистка России Сауле Искакова.

В программе: традиционное танго и танго нуэво, музыка кино, авторская музыка (Сальган, Пульезе, Тройло, Плазо, Пьяццолла, Гало, Кошелев, Бакалов)

17 мая (вторник) в 19:00
Большой зал

«Борис Годунов» 6+

Исполнители:
Оркестр русских народных инструментов «Онего»
Дирижер –народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов
Художественное слово — народный артист России Евгений Князев.
В программе: драма Пушкина с музыкой русских композиторов

21 мая (суббота) в 18:00
Большой зал

«Королевская коллекция» 6+

Исполнители:
Симфонический оркестр филармонии
Дирижер — Анатолий Рыбалко
Мужской камерный хор филармонии
Солист — лауреат международных конкурсов Сергей Догадин (скрипка)
В программе: Керубини — Реквием, Брамс — Концерт для скрипки с оркестром.

3 июня (пятница) в 19:00
Большой зал

«Música Latina» 6+

Исполнители:
Народный артист России Даниил Крамер (фортепиано)
Юлиана Рогачева (джазовый вокал)
Дарья Чернакова (контрабас, вокал)
Ильдар Нафигов (ударные)

В программе: латина-джаз

8 июня (среда) в 19:00
Музыкальный театр Карелии

«Петр I. Великое посольство»
К 350-летию Петра I (6+)

Исполнители:
Оркестр русских народных инструментов «Онего»
Дирижер — заслуженный деятель искусств России, народный артист Карелии Геннадий Миронов
Мужской камерный хор Карельской филармонии
Образцовый коллектив России ансамбль танца «Созвездие»
Солисты: Юрий Заряднов (бас), Алина Кардакова (меццо-сопрано), заслуженная артистка Карелии Валентина Каменская (сопрано), Владимир Горбунов (тенор), Александр Картушин (художественное слово)

В программе: Евгений Дербенко — «Великое посольство», опера в концертном исполнении (либретто А.Волкова)

10 июня (суббота) в 18:00
Большой зал

Закрытие фестиваля

Гастроли Московского государственного симфонического оркестра 6+

«Всероссийские филармонические сезоны»

Исполнители:
Московский государственный академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Павел Коган
Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев

В программе: Чайковский — Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Рахманинов — Симфония № 2

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