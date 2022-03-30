Стала известна программа концертов Х Международного фестиваля искусств «Онего-Классик»

6 мая (пятница) в 19:00

Органный зал Дворца искусств Кондопоги

Гастроли Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в Карелии. 6+

«Всероссийские филармонические сезоны»

Исполнители:

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, (художественный руководитель — народный артист СССР Владимир Федосеев).

Дирижер — заслуженный артист России Денис Лотоев.

Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано)

В программе: Рахманинов — «Вокализ», авторская версия для оркестра. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 3; Чайковский — Сюита из балета «Спящая красавица»

7 мая (суббота) в 18:00

Большой зал

Открытие фестиваля

Гастроли Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в Карелии. Петрозаводск. 6+

«Всероссийские филармонические сезоны»

Исполнители:

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского,

Дирижер — народный артист СССР Владимир Федосеев.

Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано)

В программе: Рахманинов — «Вокализ», авторская версия для оркестра. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 3; Шостакович — Симфония № 5.

12 мая (четверг) в 19:00

Большой зал

«Тоцкий гала» 6+

Исполнители:

Заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий (бандонеон, баян, аккордина)

Ансамбль Companeros

Струнный квартет «Resonance»

В программе принимает участие заслуженная артистка России Сауле Искакова.

В программе: традиционное танго и танго нуэво, музыка кино, авторская музыка (Сальган, Пульезе, Тройло, Плазо, Пьяццолла, Гало, Кошелев, Бакалов)

17 мая (вторник) в 19:00

Большой зал

«Борис Годунов» 6+

Исполнители:

Оркестр русских народных инструментов «Онего»

Дирижер –народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов

Художественное слово — народный артист России Евгений Князев.

В программе: драма Пушкина с музыкой русских композиторов

21 мая (суббота) в 18:00

Большой зал

«Королевская коллекция» 6+

Исполнители:

Симфонический оркестр филармонии

Дирижер — Анатолий Рыбалко

Мужской камерный хор филармонии

Солист — лауреат международных конкурсов Сергей Догадин (скрипка)

В программе: Керубини — Реквием, Брамс — Концерт для скрипки с оркестром.

3 июня (пятница) в 19:00

Большой зал

«Música Latina» 6+

Исполнители:

Народный артист России Даниил Крамер (фортепиано)

Юлиана Рогачева (джазовый вокал)

Дарья Чернакова (контрабас, вокал)

Ильдар Нафигов (ударные)

В программе: латина-джаз

8 июня (среда) в 19:00

Музыкальный театр Карелии

«Петр I. Великое посольство»

К 350-летию Петра I (6+)

Исполнители:

Оркестр русских народных инструментов «Онего»

Дирижер — заслуженный деятель искусств России, народный артист Карелии Геннадий Миронов

Мужской камерный хор Карельской филармонии

Образцовый коллектив России ансамбль танца «Созвездие»

Солисты: Юрий Заряднов (бас), Алина Кардакова (меццо-сопрано), заслуженная артистка Карелии Валентина Каменская (сопрано), Владимир Горбунов (тенор), Александр Картушин (художественное слово)

В программе: Евгений Дербенко — «Великое посольство», опера в концертном исполнении (либретто А.Волкова)

10 июня (суббота) в 18:00

Большой зал

Закрытие фестиваля

Гастроли Московского государственного симфонического оркестра 6+

«Всероссийские филармонические сезоны»

Исполнители:

Московский государственный академический симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Павел Коган

Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев

В программе: Чайковский — Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Рахманинов — Симфония № 2