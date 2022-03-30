Стала известна программа концертов Х Международного фестиваля искусств «Онего-Классик»

6 мая (пятница) в 19:00
Органный зал Дворца искусств Кондопоги
Гастроли Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в Карелии. 6+
«Всероссийские филармонические сезоны»
Исполнители:
Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, (художественный руководитель — народный артист СССР Владимир Федосеев).
Дирижер — заслуженный артист России Денис Лотоев.
Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано)
В программе: Рахманинов — «Вокализ», авторская версия для оркестра. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 3; Чайковский — Сюита из балета «Спящая красавица»
7 мая (суббота) в 18:00
Большой зал
Открытие фестиваля
Гастроли Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского в Карелии. Петрозаводск. 6+
«Всероссийские филармонические сезоны»
Исполнители:
Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского,
Дирижер — народный артист СССР Владимир Федосеев.
Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано)
В программе: Рахманинов — «Вокализ», авторская версия для оркестра. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 3; Шостакович — Симфония № 5.
12 мая (четверг) в 19:00
Большой зал
«Тоцкий гала» 6+
Исполнители:
Заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий (бандонеон, баян, аккордина)
Ансамбль Companeros
Струнный квартет «Resonance»
В программе принимает участие заслуженная артистка России Сауле Искакова.
В программе: традиционное танго и танго нуэво, музыка кино, авторская музыка (Сальган, Пульезе, Тройло, Плазо, Пьяццолла, Гало, Кошелев, Бакалов)
17 мая (вторник) в 19:00
Большой зал
«Борис Годунов» 6+
Исполнители:
Оркестр русских народных инструментов «Онего»
Дирижер –народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов
Художественное слово — народный артист России Евгений Князев.
В программе: драма Пушкина с музыкой русских композиторов
21 мая (суббота) в 18:00
Большой зал
«Королевская коллекция» 6+
Исполнители:
Симфонический оркестр филармонии
Дирижер — Анатолий Рыбалко
Мужской камерный хор филармонии
Солист — лауреат международных конкурсов Сергей Догадин (скрипка)
В программе: Керубини — Реквием, Брамс — Концерт для скрипки с оркестром.
3 июня (пятница) в 19:00
Большой зал
«Música Latina» 6+
Исполнители:
Народный артист России Даниил Крамер (фортепиано)
Юлиана Рогачева (джазовый вокал)
Дарья Чернакова (контрабас, вокал)
Ильдар Нафигов (ударные)
В программе: латина-джаз
8 июня (среда) в 19:00
Музыкальный театр Карелии
«Петр I. Великое посольство»
К 350-летию Петра I (6+)
Исполнители:
Оркестр русских народных инструментов «Онего»
Дирижер — заслуженный деятель искусств России, народный артист Карелии Геннадий Миронов
Мужской камерный хор Карельской филармонии
Образцовый коллектив России ансамбль танца «Созвездие»
Солисты: Юрий Заряднов (бас), Алина Кардакова (меццо-сопрано), заслуженная артистка Карелии Валентина Каменская (сопрано), Владимир Горбунов (тенор), Александр Картушин (художественное слово)
В программе: Евгений Дербенко — «Великое посольство», опера в концертном исполнении (либретто А.Волкова)
10 июня (суббота) в 18:00
Большой зал
Закрытие фестиваля
Гастроли Московского государственного симфонического оркестра 6+
«Всероссийские филармонические сезоны»
Исполнители:
Московский государственный академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Павел Коган
Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев
В программе: Чайковский — Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Рахманинов — Симфония № 2
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