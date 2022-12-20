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Стала известна средняя зарплата в странах Евросоюза

Новости. Экономика
00:10, 21 Декабря 2022
фото: DELFI

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Самая маленькая зарплата среди стран ЕС оказалась ненамного больше средней зарплаты в России.

Средняя заработная плата в странах Евросоюза составила в 2021 году 33,5 тысячи евро в год (около 2,4 миллиона рублей), такие данные содержатся в исследовании Евростата. Эти цифры приводит Лента.ру.

Самые высокие зарплаты оказались в Люксембурге (72,2 тысячи евро или порядка пяти миллионов рублей), Дании (63 тысячи евро) и Ирландии (50,3 тысячи). На уровне выше среднего зарплаты были в Бельгии, Австрии, Швеции, Германии, Финляндии и Франции. Меньше всего получали жители Болгарии (10,3 тысячи евро или около 734 тысяч рублей), Венгрии (12,6 тысяч) и Румынии (13 тысяч).

В этот раз при подсчете средних зарплат были учтены работники, занятые неполный рабочий день. Их зарплаты были пересчитаны так, как если бы они трудились 40 часов в неделю.

В России средняя месячная зарплата за прошлый год составила 57 244 рубля (то есть около 9,6 тысяч евро в год). При этом средний желаемый заработок у специалистов из разных областей составляет 169 тысяч рублей в месяц.

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