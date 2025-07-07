Стала известна стоимость билетов из Петрозаводска в Махачкалу

Появились билеты на регулярные рейсы между Петрозаводском и Махачкалой.

Авиасообщение между Петрозаводском и столицей Дагестана Махачкалой откроется 17 августа. Напомним, рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Рейсы в обратном направлении — еженедельно по понедельникам.

Билет в одну сторону обойдется от 10900 рублей. Для детей до 12 лет действует 50-процентная скидка.

Перевозки осуществляются в рамках федеральной программы поддержки региональных авиаперевозок.⠀

Напомним, сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец и Минеральные воды. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что прямой рейс из Петрозаводска в Москву с 24 июля запускает авиакомпания Азимут.