Стала известна стоимость билетов на самолет из Петрозаводска в Казань

В мае возобновляются прямые авиарейсы из Петрозаводска в Казань.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновит прямые рейсы по маршруту Казань — Петрозаводск и обратно с 3 мая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Минимальная стоимость перелета Казань — Петрозаводск — Казань в одну сторону составит от 5 тысяч 90 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании.

Самолеты будут курсировать дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

По вторникам время отправления из Казани в 13:50 — прибытие в Карелию в 16:20, обратный вылет из Петрозаводска в 17:10 — посадка в аэропорту Казани в 19:35.

По пятницам время отправления из Казани в 12:00 — прибытие в Карелию в 14:20, обратный вылет из Петрозаводска в 15:20 — посадка в аэропорту Казани в 17:50. Время в пути займет более 2 часов.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек. Прямые рейсы в Петрозаводск из Казани будут выполняться до конца сентября 2022 года.

Справки и дополнительную информацию о рейсах получить можно на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, самолет «Петрозаводск — Москва» авиакомпании «Победа» меняет место посадки.