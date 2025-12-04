Стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году

РЕКЛАМА
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова: «Горожане рады, что убрали желтые контейнеры»

10:36

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов трудоустроился на работу за границей

10:20

Шесть пешеходов и одного электросамокатчика сбили в Петрозаводске на прошлой неделе

10:05

Центр здоровья в петрозаводской поликлинике получил новое оборудование

09:58

25-летний житель Прионежского района избил гостью из-за ложных обвинений

09:29

08:59

В десятках домов в Петрозаводске до вечера отключат воду

08:39

России может грозить новая пенсионная реформа из-за демографического дисбаланса

08:20

Пёс, потерявший дом при пожаре в Петрозаводске, обрёл новую семью

08:00

В Петрозаводске определены аварийные дома, которые снесут в Октябрьском районе

07:40

В Петрозаводске стартовал фестиваль «Зимние фонтаны»

07:20

В России могут ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и техникумов

07:00

В Карелии спустя 12 лет встретились в лесу загадочные «ледяные волосы»

06:40

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
Стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году
Сегодня 08:59 Общество
Пенсии россиян с 1 января вырастут на 7,6%.

фото: © Людмила Корвякова, Столица на Онего

Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется более 38 миллионов человек, а на финансовое обеспечение расходов на осуществление данных выплат будет направлено в следующем году практически 12 триллионов рублей, — рассказал эксперт.

Индексация пройдет раньше запланированного срока: выплаты увеличат с 1 января, а не с 1 февраля. Размер повышения превысит прогнозируемый уровень инфляции за 2025 год.

Вместе с индексацией изменятся две ключевые величины для расчета выплат. Стоимость одного пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) вырастет с 145,69 рублей до 156,76 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится до 9584,69 рублей (сейчас 8907,70 рублей).

Все изменения произойдут автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений от граждан.

Отдельно планируется увеличение социальных пенсий, которые получают, в частности, инвалиды с детства и граждане, не имеющие достаточного стажа. Согласно подписанному президентом закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, их проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что страховые пенсии в России повысят в 2026 году.

