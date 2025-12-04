Стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году

Пенсии россиян с 1 января вырастут на 7,6%.

Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется более 38 миллионов человек, а на финансовое обеспечение расходов на осуществление данных выплат будет направлено в следующем году практически 12 триллионов рублей, — рассказал эксперт.

Индексация пройдет раньше запланированного срока: выплаты увеличат с 1 января, а не с 1 февраля. Размер повышения превысит прогнозируемый уровень инфляции за 2025 год.

Вместе с индексацией изменятся две ключевые величины для расчета выплат. Стоимость одного пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) вырастет с 145,69 рублей до 156,76 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится до 9584,69 рублей (сейчас 8907,70 рублей).

Все изменения произойдут автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений от граждан.

Отдельно планируется увеличение социальных пенсий, которые получают, в частности, инвалиды с детства и граждане, не имеющие достаточного стажа. Согласно подписанному президентом закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, их проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что страховые пенсии в России повысят в 2026 году.