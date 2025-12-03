Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

Средняя стоимость сладкого новогоднего подарка составляет менее 700 рублей.
Покупка новогоднего подарка со сладостями в этом году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
— Сладкий новогодний подарок (в наборе) — медианная цена 679 рублей, на 9% выше. Число покупок — выше на 7%, — выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
Аналитики обратили внимание, что в этом году праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить продажи на октябрь и обеспечить высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы.
В результате значительная часть спроса была реализована заранее.