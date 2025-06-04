Стала известна судьба пропавшей в Петрозаводске пенсионерки

Поисковики рассказали, нашлась ли пропавшая 4 июня пожилая женщина.

Пожилая женщина, пропавшая в Петрозаводске, нашлась. Об этом сообщили в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Жива», — написали в паблике, не уточняя подробностей.

Ранее стало известно о том, что пожилая женщина пропала в районе Зарека в Петрозаводске 4 июня.