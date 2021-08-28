Стала известна тема очередной открытой планерки в мэрии Петрозаводска

На открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска обсудят обеспечение безопасности дорожного движения на территории города.

В понедельник, 30 августа в большом зале администрации состоится очередное открытое городское планерное совещание, сообщили в мэрии Петрозаводска. Его посвятят вопросам обеспечения в Петрозаводске безопасности дорожного движения.

Встреча традиционно начнется в 10.00. Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/v-GPNMIXI4I.