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Стала известна тема очередной открытой планерки в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
11:17, 29 Августа 2021
фото: @Столица на Онего

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На открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска обсудят обеспечение безопасности дорожного движения на территории города.

В понедельник, 30 августа в большом зале администрации состоится очередное открытое городское планерное совещание, сообщили в мэрии Петрозаводска. Его посвятят вопросам обеспечения в Петрозаводске безопасности дорожного движения.

Встреча традиционно начнется в 10.00. Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/v-GPNMIXI4I.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-29 13:01:00
Главное орудие заработка не повредить
Dredd
2021-08-29 12:45:32
Всё лето на Октбрьском проспекте не велось никаких работ и вот перед началом учебного года отключили светофоры, перекопали пешеходные переходы и начали срезать и укладывать асфальт. Всё ли у вас хорошо?!
Беспокойный
2021-08-29 13:19:19
Dredd, За беспокойство не беспокойтесь! В стране дураков жить весело,но опасно! Уж простите!
Вася
2021-08-29 13:32:30
Беспокойный, Это лишь обход проблемы, но не ее решение.
Вася
2021-08-29 12:59:35
Dredd, Иронизирующие над идеями Путина
Seven Gates
2021-08-29 12:16:34
Хочу снова поднять такой вопрос-предложение: когда будут сделаны тротуары на Ключевую ?!
Вася
2021-08-29 13:29:02
Seven Gates, Кто не хочет кормить своих детей, будет кормит чужих .
Рафаэль
2021-08-29 13:37:02
Вася, это же про армию было ?
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