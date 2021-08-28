Стала известна точная дата открытия новой школы №55 в Петрозаводске

Самая большая школа, построенная в Карелии, откроет свои двери для учащихся 10 ноября, сообщили в Петросовете.

Депутаты Петросовета приняли участие в выездном заседании республиканского штаба по подготовке к открытию самого большого общеобразовательного учреждения в республике. Они осмотрели учебные помещения, пищеблок, актовый и спортивный залы школы № 55 на Древлянке.

На совещании участники также обсудили строительную готовность объекта, подготовку учреждения к началу образовательного процесса и другие организационные вопросы.

Как сообщили в Петросовете, на сегодняшний день все строительные и отделочные работы в школе уже завершены, полностью благоустроена прилегающая территория. В настоящий момент идет сборка мебели и монтаж оборудования, на сетях ведутся пуско-наладочные работы. В школе уже укомплектованы 8 классов учеников, которые пока будут проходить обучение в школах Древлянки, но после открытия перейдут в новое здание. Кроме того, продолжается формирование педагогического коллектива.

Планируется, что новая школа откроет свои двери для учеников 10 ноября.

Напомним, что современное здание школы на 1350 мест на улице Оборонной построено в рамках национального проекта «Образование». Учреждение состоит из четырех блоков, что позволяет разделить начальное звено и среднюю/старшую школу. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна.

В здании размещается несколько залов: актовый на 870 мест, конференц-зал на 150 мест, четыре спортивных и тренажёрный залы. Благоустройство территории образовательного учреждения включает в себя устройство стадиона с беговой дорожкой по периметру, площадки для лёгкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, а также детской игровой зоны для учеников начальной школы.