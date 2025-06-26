Стала известна программа фестиваля «Ночь физкультурника»

Началась регистрация на участие в фестивале «Ночь физкультурника».

9 августа на Кургане пройдет фестиваль «Ночь физкультурника». Участники будут соревноваться в 10 дисциплинах.

Начнется программа не ночью, а в 11:00 с соревнования по пляжному самбо. Для проведения турнира на Кургане будет организована песчаная площадка. Участие примет вся сборная команда Республики Карелия по самбо и иногородние команды, сообщили организаторы.



Следом пойдут турниры по баскетболу, флорболу, силовому экстриму. А в 18:00 будет дан старт вечерней программе. Участников ждут соревнования по биатлону (бег и стрельба), по дуэльной стрельбе из винтовки, по армрестлингу. Пройдет традиционный спринт в гору, забег по пересеченной местности на 7 км и 14 км и эстафетных соревнований по ориентированию «Летяга» в ночных условиях. Полную программу можно найти в паблике организаторов - Центра спортивной подготовки.

Общая регистрация по ссылке. Напомним, фестиваль будет проходить в третий раз. По прогнозам организаторов участие в нем примут около 800 человек.