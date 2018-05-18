Стала известна средняя зарплата в Карелии в I квартале

По данным Карелиястата, среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии в I квартале 2018 года составила 36451 рубль.

Выше средней по республике зарплата в 9 видах деятельности.

Ниже средней по республике зарплата в 10 видах деятельности.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".