Стали известны адреса дворов, которые приведут в порядок в Петрозаводске

В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.

Хоккеист из Карелии занимает одно из лидирующих мест в списке бомбардиров плей-офф Кубка Гагарина-2018.

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