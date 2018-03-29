Стали известны адреса дворов, которые приведут в порядок в Петрозаводске

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Утвержден перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах.
Соответствующее постановление, датированное 28 марта, размещено на сайте мэрии города.
Контроль за работой возложен на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлию Мизинкову.
Ссылка на список дворов – в материале "Вестей Карелии".
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