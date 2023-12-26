Стали известны даты начала и окончания ремонта моста на улице Мерецкова в Петрозаводске

Начальная цена на реконструкцию моста составила более 2.1 миллиарда рублей.

Стала известна дата конкурса на проведение реконструкции моста через Лососинку в районе улицы Мерецкова в Петрозаводске. Он пройдет 12 января 2024 года. Заявки на него перестанут принимать 9 января. Информация об этом появилась на сайте ЕИС Закупки.

Начальная цена контракта - 2 151 578 102 рублей. Обновленный мост должен быть освещен.

Тут же указана дата окончания ремонта - он должен быть завершн до 30 августа 2026 года.

Напомним, в начале ноября был открыт мост на улице Антикайнена, его реконструкция продолжалась меньше месяца.