Стали известны детали обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии

«Столице на Онего» стали известны подробности обвинения, предъявленного директору ООО «Карельский экологический оператор» Ивану Новикову.

Как считает следствие, директор ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ, и другие услуги.

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