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Стали известны детали обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии

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фото: ООО «Автоспецтранс» Вконтакте

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«Столице на Онего» стали известны подробности обвинения, предъявленного директору ООО «Карельский экологический оператор» Ивану Новикову.

Как считает следствие, директор ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ, и другие услуги.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-01-07 13:11:36
Свободу Ивану Новикову !
Изя
2022-01-07 13:46:43
Teaтральный критик, чо кричишь , протестун ???)))
кир
2022-01-07 12:37:21
Базы данных людей теперь у многих есть. Вашим бабушкам и дедушкам , которым за 60 лет звонили с московских номеров и с якобы служб безопасности банков? Знаю, что звонили. Предлагали перевести деньги на безопасные счета? Предлагали. Почему жулики не пойманы? Сейчас эту проблему частично закроют делом Ивана Новикова. А что они умеют? Они слабаки в цифровом веке, - сказал умный кот.
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