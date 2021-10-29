Стали известны детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым

Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.

Силовики вели оперативное наблюдение за экс-министром Алексеем Кайдаловым и бывшим замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком после получения информации о возможных коррупционных связях управленцев с предпринимателями. Телефоны фигурантов коррупционного дела прослушивались, интересующие оперативников действия объектов разработки попали на фото и видео. Финалом операции стало одновременное задержание Волчека и Кайдалова зимой прошлого года. В дубленке экс-министра нашли набитый деньгами сверток, выполненный из распечатанного железнодорожного билета.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего» из зала суда.