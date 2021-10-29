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Стали известны детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым

Новости. Криминал
09:24, 29 Октября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.

Силовики вели оперативное наблюдение за экс-министром Алексеем Кайдаловым и бывшим замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком после получения информации о возможных коррупционных связях управленцев с предпринимателями. Телефоны фигурантов коррупционного дела прослушивались, интересующие оперативников действия объектов разработки попали на фото и видео. Финалом операции стало одновременное задержание Волчека и Кайдалова зимой прошлого года. В дубленке экс-министра нашли набитый деньгами сверток, выполненный из распечатанного железнодорожного билета.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего» из зала суда.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 12:01:10
Не всё раскрывают. Там есть ещё скрытые мотивы. Их надо знать. :)
Гость
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Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.
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