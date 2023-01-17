Стали известны фамилии новых директоров двух школ Петрозаводска

Победителями конкурсов были признаны Александр Навалов и Татьяна Алексеева, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске состоялся конкурс на замещение вакантных должностей директоров средней школы № 6 и основной школы № 19. Об его итогах рассказали в мэрии города.

На должность руководителя школы № 6 претендовали два кандидата — победил в итоге директор МКУ «Управление образования и культуры» Кондопожского района Александр Владимирович Навалов. Ранее он работал директором Сунской школы в Кондопожском районе.

В школе № 19 выбор также был произведен из двух кандидатов. Победитель — Татьяна Николаевна Нарышкина — работает в этой же школе учителем математики.