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Стали известны имена еще двух конкурентов действующего главы Карелии на выборах

Новости. Политика
12:48, 05 Августа 2022

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Количество зарегистрированных кандидатов для участия в выборах главы Республики Карелия увеличилось до семи человек.

По решению Центризбиркома Карелии в выборах Главы Республики примут участие семь кандидатов. Итоговый список был составлен сегодня после принятия решения о регистрации еще двух кандидатов.

Это Евгений Ульянов и Андрей Рогалевич.

Таким образом, в перечень зарегистрированных кандидатов на выборах Главы Республики Карелия, которые пройдут 9, 10 и 11 сентября 2022 года, входят:

Парфенчиков Артур Олегович, выдвинутый Карельским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Фабрикантов Дмитрий Петрович, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия Всероссийской политической партии «Партия роста»;

Дударин Анатолий Сергеевич, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия партии «Демократическая партия России»;

Таборов Валерий Валерьевич, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Кадаяс Иван Андреевич, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Республике Карелия;

Рогалевич Андрей Сергеевич, выдвинутый Региональным отделением Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Карелия;

Ульянов Евгений Александрович, выдвинутый Карельским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего региональные отделения политических партий выдвинули 13 кандидатов, что говорит о серьезной политической активности в Карелии. Из общего числа кандидатов пять человек не представили в установленный срок документы для регистрации, то есть они сами не пожелали продолжать участие в выборах. В этом случае законом предусмотрена так называемая «утрата статуса кандидата», это новация в законодательстве о выборах».

Утратившими статус кандидата признаны Сергей Ярлыков от «Зеленой альтернативы», Денис Базанков от «Российской партии свободы и справедливости», Павел Нестеров от «Коммунистов России», Анна Дмитриева от «Казачьей партии Российской Федерации» и Александр Паккуев от ЛДПР.

В отношении одного кандидата — Михаила Федорова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Новые люди» — принято решение об отказе в регистрации в связи с недостаточным количеством подписей депутатов и глав муниципальных образований в поддержку кандидата, представленных для регистрации.

13 августа для кандидатов начинается агитационный период в СМИ, который будет завершен в 00 часов 9 сентября 2022 года. Эфирное время и печатная площадь в государственных СМИ распределяется между кандидатами жеребьевкой, которую ЦИК Карелии проведет 5 августа.

Как отмечает председатель ЦИК Карелии, в этом году избирательная кампания по выборам Главы Республики Карелия проходит спокойно и строго в рамках действующего законодательства.

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