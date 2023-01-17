Стали известны имена лучших молодых биатлонистов Карелии

В Петрозаводске завершились региональный соревнования по биатлону.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в Петрозаводске завершились соревнования по биатлону. Спортивный центр «Курган» 18 и 19 января принимал Первенство республики. Всего в соревнованиях принимали участие более 80 спортсменов.

Лучшими в спринте стали: Виктория Кузнецова (РСШОР), Илья Тарасов (РСШОР), Екатерина Лянгина (СШОР СКА), Николай Мячин (СШОР СКА), Стефания Баканчук (РСШОР) и Андрей Трубилов (ППКУ-РСШОР).

На дистанции «Гонка» победителями стали Стефания Баканчук (РСШОР), Максим Дубинин (РСШОР), Екатерина Лянгина (СШОРК СКА), Полина Косарева (СШОРК СКА), Максим Сорокин (СШОРК СКА) и Арсений Ткаченко (СШОРК СКА).

В Минспорта поздравили победителей и их тренеров.