Стали известны имена наставников в шоу "Голос 60+"

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Названы имена наставников телепроекта "Голос" для певцов старше 60-ти.
Как отмечает Starhit, осенью на Первом канале стартует не совсем обычный проект "Голос". В новой версии главного музыкального шоу страны примут участие талантливые певцы, чей возраст перешагнул 60-летний рубеж.
В судейскую коллегию войдут четыре человека. Имена троих в настоящее время известны. Это Пелагея, Валерий Меладзе и Леонид Агутин. Что касается четвертого наставника, то руководство Первого канала предпочитает сохранять интригу.
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