Стали известны имена наставников в шоу "Голос 60+"

Названы имена наставников телепроекта "Голос" для певцов старше 60-ти.

Как отмечает Starhit, осенью на Первом канале стартует не совсем обычный проект "Голос". В новой версии главного музыкального шоу страны примут участие талантливые певцы, чей возраст перешагнул 60-летний рубеж.

В судейскую коллегию войдут четыре человека. Имена троих в настоящее время известны. Это Пелагея, Валерий Меладзе и Леонид Агутин. Что касается четвертого наставника, то руководство Первого канала предпочитает сохранять интригу.