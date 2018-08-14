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Новости. Культура
19:40, 14 Августа 2018

Стали известны имена наставников в шоу "Голос 60+"

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Названы имена наставников телепроекта "Голос" для певцов старше 60-ти.

Как отмечает Starhit, осенью на Первом канале стартует не совсем обычный проект "Голос". В новой версии главного музыкального шоу страны примут участие талантливые певцы, чей возраст перешагнул 60-летний рубеж.

В судейскую коллегию войдут четыре человека. Имена троих в настоящее время известны. Это Пелагея, Валерий Меладзе и Леонид Агутин. Что касается четвертого наставника, то руководство Первого канала предпочитает сохранять интригу.

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