Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»

Спортсмены, пришедшие к финишу первыми, поделились впечатлениями от участия в спринте.

Победителями спринта в гору, проходившего сегодня на территории спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске, стали Арсений Киселёв и Алина Путилина. Корреспондент «Столицы на Онего» пообщался с триумфаторами вечерами и узнал, какие эмоции они испытывали во время участия в забеге.

— Я более чем доволен. Крик трибун заводил, помогал бежать ещё быстрее. Я рад. Это моя первая победа. Честно признаться, я почти не готовился, но форма хорошая, совсем недавно закончили спортивный сезон. Я занимаюсь лёгкой атлетикой, состою в сборной команде России. А победа? Победа на вкус всегда самая сладкая! — выразил восторг Арсений Киселёв.

По словам юного мастера спорта, выиграть было нетрудно — помог опыт и хорошая физическая подготовка. Такого же мнения придерживается и его коллега Алина Путилина. Девушка уже второй раз принимает участие в состязаниях «Ночи физкультурника».

— Я немного готовилась, пару раз забегала на эту гору. На самом деле, в прошлом году одержать победу было тяжелее, чем в этом. Тогда шли дожди, и было больше соперниц, — рассказала она.

Среди женщин второе и третье места заняли биатлонистки Елена Пылинская и Дарья Гогина. В мужском зачёте серебро завоевал Георгий Князев, а бронзу — Станислав Голеев.

Ранее спринт в гору был признан настоящим «гвоздём программы» фестиваля «Ночь физкультурника», приуроченного к празднованию Всероссийского дня физкультурника.